Aurora polare visibile anche in Calabria e Sicilia nella notte: in corso una violentissima tempesta geomagnetica

StrettoWeb

Una tempesta geomagnetica di livello G4 sta colpendo la Terra in queste ore provocando straordinarie aurore boreali a latitudini rarissime in queste ore notturne. L’aurora boreale è visibile persino dal Sud Italia, anche in Calabria e Sicilia: è un evento davvero eccezionale, che si è verificato soltanto un paio di volte nel corso dell’800 oltre 150 anni fa. Sono soltanto pochi fortunati, nel corso di svariate generazioni, a poter assistere ad un evento del genere.

L’aurora boreale fotografata da Tropea pochi minuti fa (foto di Giovanni Simonelli):

L’aurora boreale fotografata da Coccorino pochi minuti fa tra le nubi (foto di Simone Quaranta):

Lo straordinario spettacolo dell’aurora polare da Stigliano (Matera) in una straordinaria fotografia di Tommaso Massimo Stella che ha commentato: “Mai ringrazierò il fato come stasera per l’incredibile spettacolo che ho visto con i miei occhi a Stigliano (MT). L’effetto della tempesta geomagnetica ha colorato di rosso il cielo a NNO. Fortunatamente sono anche riuscito a fotografarla e non vi nascondo che quando ho visto la foto sul display mi sono emozionato. Quanto sono potenti le forze della natura. P.S. L’immagine che vedete è scattata col cellulare al display della fotocamera. Domani pubblico quella originale“.

La tempesta geomagnetica di livello G4 è iniziata dopo che nei giorni scorsi numerose espulsioni di massa coronale si sono fuse formando una CME “cannibale” che sta raggiungendo la Terra proprio in queste ore. Ieri lo Space Weather Prediction Center della NOAA aveva lanciato l’allarme per la prima volta dopo il 2005.

Lo Space Weather Prediction Center nelle scorse ore ha confermato che la tempesta si verificherà “dalla fine della giornata di oggi e per tutto il weekend” dell’11-12 maggio. “L’esatta tempistica rimane in qualche modo incerta”, evidenziano gli esperti dell’SWPC, precisando che “sono in transito almeno 7 CME dirette verso la Terra”. L’intensità di questa tempesta geomagnetica significa che saranno possibili interruzioni dei sistemi elettrici, della navigazione GPS e delle trasmissioni radio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.