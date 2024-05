Allerta Meteo, conferme sul forte maltempo in arrivo: violenti nubifragi mercoledì e giovedì

StrettoWeb

Confermato il forte maltempo in arrivo su Calabria e Sicilia nei prossimi giorni. Anzi. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo hanno rincarato ulteriormente la dose: le due Regioni più meridionali d’Italia saranno le più colpite in assoluto dal ciclone in arrivo dalla Francia. Oggi splende il sole e il clima è gradevole. Domani, martedì 7 maggio, sarà una giornata ancora interlocutoria: ampie schiarite, temperature gradevoli, ma anche nubi in aumento e venti in rinforzo dai quadranti meridionali.

Il maltempo inizierà mercoledì mattina, dapprima in Sicilia ma in rapida estensione verso la Calabria nelle ore centrali della giornata. I fenomeni inizialmente saranno deboli-moderati, ma mercoledì sera inizieranno a diventare molto forti specie nella Sicilia centro-settentrionale. In serata i temporali più forti si estenderanno anche alla Calabria meridionale, dove poi risaliranno tutta la Regione nella notte e nelle prime ore di giovedì 9 maggio.

Per la Sicilia colpita dalla siccità sarà una piovuta molto importante, con oltre 48 ore di piogge diffuse, estese e abbondanti su tutto il territorio Regionale. I fenomeni più estremi colpiranno proprio lo Stretto di Messina tra mercoledì sera e giovedì mattina, ma il maltempo proseguirà per tutta la giornata di giovedì.

Attenzione anche a venerdì 10: avremo nuove schiarite, ma ancora instabilità diffusa specie nelle ore pomeridiane. Le temperature crolleranno su valori quasi invernali, ben inferiori rispetto alle medie del periodo.

