Lo straordinario spettacolo dello Stretto di Messina e delle isole Eolie dopo un decollo di Ryanair da Catania | FOTO

Giornata davvero spettacolare oggi nello Stretto di Messina e più in generale in Calabria e Sicilia, grazie alle condizioni meteorologiche. L’atmosfera è limpida, il cielo terso, la visibilità ottima. In modo particolare nelle prime ore della mattinata abbiamo vissuto uno scenario straordinario per la pulizia e la purezza dell’aria che ha regalato panorami spettacolari tra le due sponde dello Stretto. L’ottima visibilità ha consentito di osservare i dettagli dell’altra sponda nei minimi particolari, arrivando a distinguere curiosità e specifiche solitamente difficili da intuire.

La temperatura minima è scesa su valori decisamente freschi, +13/+14°C a Reggio e Messina, ma poi già alle ore 10:00 la colonnina di mercurio aveva raggiunto i +20°C arrivando a +21°C in mattinata. Nelle ore centrali della giornata, poi, le correnti sono diventate sciroccali: il mare si è mosso, seppur al momento lievemente, e si è alzata una brezza meridionale che ha reso l’aria un po’ più fresca e umida. E’ il preludio del forte peggioramento dei prossimi giorni. Intanto sono davvero spettacolari le fotografie scattate da Davide Sciacca poco dopo il decollo del volo Ryanair Catania-Roma.

