A San Luca nessuno si candida alle elezioni. E c’è da stupirsi?

C’è davvero da stupirsi se a San Luca nessuno si candida alle prossime elezioni amministrative? Davvero fingiamo di non capire, di non sapere, di non immaginare perché nemmeno il sindaco uscente, Bruno Bartolo, decida di non ripresentarsi destinando così il Comune al commissariamento? Un fenomeno, quello della carenza di candidati, che non riguarda solo San Luca, ma la Calabria intera. E non da ora.

Quale giovane si metterebbe in gioco in un territorio dal “grilletto facile“? E per grilletto non si intende solo quello dei cattivi, ma anche quello dei “buoni”, quello di chi dovrebbe combattere il male contribuendo però di fatto a spopolare un territorio. In una regione e in una provincia, quella di Reggio Calabria, che da anni detiene il triste primato per numero di ingiuste detenzioni e indennizzi in tal senso, a chi conviene spendersi per un territorio che sembra maledetto e che, marchiato a fuoco dal pregiudizio, rischia di far sprofondare all’inferno anche i suoi figli più valorosi ed onesti?

Lì dove “tutto è ‘ndrangheta”. O almeno così ci fanno credere

I giornali, nazionali e non, descrivono alcuni luoghi come posti dove “tutto è ‘ndrangheta“. E con questo biglietto da visita il destino è praticamente segnato. Le cose vanno chiamate con il loro nome e in questo caso alla base della carenza di candidati c’è solo ed unicamente la malagiustizia. Malagiustizia che causa sfiducia, spopolamento, mancanza di sviluppo. La verità, unica e sola, è che nessuno – o pochissimi – ha più il coraggio di candidarsi, perché anche chi non ha nulla a che fare con la mafia rischia di finire in un tritacarne giudiziario, devastante e senza via d’uscita.

La ‘ndrangheta va combattuta, senza ombra di dubbio, ma per combatterla non si può distruggere un intero territorio. I mafiosi vanno cercati e stanati usando la canna da pesca, perché la pesca a strascico, facile e veloce, non fa altro che affossare una regione che ha bisogno di riacquistare fiducia e voglia di fare. Senza paure e consapevole di quanto valga.

