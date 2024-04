“Tra gli ultimi parlanti di lingua Greca di Calabria”: studenti reggini in visita a Gallicianò

StrettoWeb

Gli studenti degli Istituti Comprensivi “Galilei – Pascoli ” e “Catanoso – De Gasperi”, nell’ambito del progetto “Natura bella – Natura magna” di valorizzazione della lingua e cultura greca di Calabria, finanziato dal Miur, di cui è scuola polo l’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli”, visiteranno lunedì 22 aprile 2024 il borgo di Gallicianò per apprezzarne le bellezze paesaggistiche e storiche e per colloquiare con i parlanti.

Gli studenti, dopo aver seguito il corso di lingua greca di Calabria, si approcciano per la prima volta con gli ultimi parlanti di lingua greca allo scopo di non far morire questa nobile e millenaria cultura. Gli alunni hanno già visitato il borgo di Bova, partecipando al laboratorio di costruzione delle antiche “pupazze” nel periodo della Pasqua, prossima tappa: Roghudi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.