Bova e l’antico rito delle “Pupazze” | VIDEO

StrettoWeb

Una comunità di fedeli, sotto il sole tiepido di Marzo, ha impreziosito la cornice di un evento storico, quello della “Processione delle Pupazze” di Bova. Un rito che si ripete, ogni anno, nella Domenica delle Palme, simbolo religioso ma anche patrimonio culturale da valorizzare e tramandare alle future generazioni. Le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, hanno raggiunto la folla che si è radunata in processione fino alla Chiesa di Santa Caterina del paese, ergendo tra le mani le famose “pupazze”.

Il rito delle Pupazze tra fede e mito

Trattasi di figure femminili, create con foglie d’ulivo (simbolo della Domenica delle Palme) e adornate di fiori e merletti le quali, anticamente, rappresentavano l’arrivo della Primavera e l’augurio di un raccolto proficuo e di abbondanza per le famiglie degli agricoltori. Una volta giunte sul sagrato, le Pupazze vengono benedette, poi è la volta della Santa Messa in Cattedrale fino ad arrivare al Municipio: qui saranno distribuite tra i partecipanti, in segno di fede e di pace.

L'antico rito delle "Pupazze" di Bova

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.