Serie B, svelata la classifica del monte ingaggi: super Catanzaro, Cosenza e Palermo in linea

Nuovo aggiornamento della classifica del monte ingaggi di Serie B, a sei mesi dalla graduatoria stilata a novembre. Non cambia molto, in linea generale, rispetto a cinque mesi fa. L’importo versato dalle 20 società rappresenta gli stipendi relativi ai contratti federali (calciatori, allenatori, manager e le figure riconosciute dalla Figc), tra cui anche incentivi all’esodo e vari bonus.

A guidare la classifica la Sampdoria, con quasi 30 milioni. Un mezzo fallimento, considerata la stagione, anche se la rimonta degli ultimi mesi ha portato la squadra di Pirlo a ridosso dei playoff. Poi, dal 2° al 5° posto, tutte squadre in lotta per la Serie A, quindi in linea con gli obiettivi. Al 6° c’è lo Spezia, la peggiore nel rapporto spesa-risultato: spende quasi 20 milioni ed è in lotta per non retrocedere: un disastro.

Nel rapporto inverso, ovvero spesa contenuta e ottimi risultati, spicca sicuramente il Catanzaro, con i 7,4 milioni di spesa. Una dimostrazione ulteriore del grande lavoro di Vivarini e della capacità e volontà di pianificare senza stravolgere, da parte della società, puntando sullo zoccolo duro dell’anno scorso e puntellando solo dove necessario. Benissimo anche Sudtirol e Cittadella, che coi rispettivi 6,1 e 4,5 milioni di spesa sugli ingaggi lottano per i playoff. La squadra veneta si conferma fanalino di coda in questa speciale classifica: da anni spende pochissimo e ottiene grandi risultati, sfiorando anche la Serie A.

Per quanto riguarda il Cosenza, il giudizio è sospeso ma in linea: ha alzato il budget, ma spende quanto il Catanzaro con risultati diversi, dal momento che lotta per non retrocedere. Al 7° posto c’è invece il Palermo, in linea con il risultato sportivo.

Classifica monte ingaggi Serie B 2023-2024

Sampdoria: 25.418.885,00 € Como: 23.632.152,00 € Parma: 22.367.735,00 € Cremonese: 22.273.939,00 € Venezia: 20.579.441,00 € Spezia: 19.698.787,00 € Palermo: 18.828.962,00 € Pisa: 17.529.229,00 € Bari: 10.757.349,00 € Modena: 9.617.559,00 € Ternana: 8.587.040,00 € Ascoli: 7.945.291,00 € Brescia: 7.451.188,00 € Catanzaro: 7.400.810,00 € Reggiana: 7.281.205,00 € Cosenza: 7.200.373,00 € Feralpisalò: 6.458.792,00 € Sudtirol: 6.129.144,00 € Lecco: 5.154.249,00 € Cittadella: 4.579.137,00 €

