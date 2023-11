StrettoWeb

Ancora una volta, ma non è una sorpresa ormai da tempo, la Serie B si conferma campionato imprevedibile. La dimostrazione? La classifica del monte ingaggi delle squadre partecipanti. Chi più spende non per forza è nelle zone alte, chi meno spende potrebbe invece sorprendere. A guidare la classifica, infatti, è la Sampdoria di Pirlo, l’unica del girone a superare i 25 milioni di ingaggio. Subito dietro, a oltre 23 milioni, c’è il Parma capolista, seguito da Como, Cremonese e Venezia. Queste quattro, è vero, stanno invece rispettando i pronostici di spesa. Così come il Palermo, ottavo con 17 milioni e “lineare” in campo.

Male, dietro, Spezia e Pisa, che barcollano nella parte pericolante della graduatoria nonostante i circa 20 milioni di ingaggio delle rispettive rose. A metà classifica, ma nella parte destra, il Catanzaro, con 7,3 milioni, circa 500 mila euro in più del Cosenza, che ne ha spesi 6,8. Il Presidente rossoblu Guarascio – non è più notizia – ha alzato il budget quest’anno, come dimostrano gli arrivi estivi. Entrambe le squadre calabresi, vista la classifica in campo, stanno facendo decisamente bene in base alla spesa per gli ingaggi. Di seguito la graduatoria completa.

Classifica monte ingaggi Serie B

Sampdoria 27.410.377

Parma 23.175.510

Como 22.491.798

Cremonese 22.214.798

Venezia 20.921.146

Spezia 20.117.146

Pisa 19.782.954

Palermo 17.824.574

Bari 9.591.016

Modena 9.322.709

Ternana 9.024.700

Catanzaro 7.377.455

Reggiana 7.349.557

Ascoli 7.119.578

Cosenza 6.876.676

Brescia 6.788.061

Feralpisalò 6.580.844

Sudtirol 5.685.175

Lecco 4.733.771

Cittadella 4.570.495