Roberto Vannacci conquista Reggio Calabria: “non sono né razzista né omofobo” | INTERVISTA

Non ha avuto bisogno di un addetto stampa, il generale Roberto Vannacci, per pubblicizzare il suo libro: ci hanno pensato i giornalisti detrattori del suo pensiero ad innescare la “campagna di promozione e marketing più grande della storia“, come lui stesso l’ha definita. “Avevo scritto il libro pensando di diffonderlo solo tra colleghi, amici e conoscenti. Poi due giornalisti hanno scritto articoli” sensazionalistici contro le idee espresse nel volume, e all’improvviso i numeri di vendita su Amazon hanno subito un’impennata: “prima vendevo 10 copie al giorno. Il giorno dopo gli articoli ho venduto 17.800 copie in ventiquattro ore. Non si registrava un successo del genere da almeno 60/70 anni nel panorama italiano“.

Roberto Vannacci ne ha parlato questa sera a Reggio Calabria, dove in una sala gremita ha presentato il suo libro “Il mondo al contrario“. L’evento, che ha riscosso grande successo di pubblico, come si può vedere dalla gallery fotografica in calce all’articolo, è stato organizzato dall’associazione culturale Cantiere Laboratorio e dal Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario” – Coordinamento Calabria e Sud Italia e si è svolto presso l’Auditorium “Don Orione” di piazza S. Antonio, in una sala gremita.

“In un paese libero, democratico e civile non ci dovrebbe essere bisogno di forze dell’ordine che presenzino ad evento culturale per garantire la libertà di espressione“, ha chiosato il generale dell’Esercito italiano, facendo riferimento ai tanti carabinieri e poliziotti presenti in sala e all’esterno per garantire la sicurezza. In altri occasioni, infatti, la presentazione del libro di Vannacci ha visto casi di minacce nei confronti dei proprietari o gestori dei locali che avrebbero dovuto ospitare l’evento. “Reggio è una città che si distingue per la sua civiltà“, ha chiosato l’ufficiale.

Vannacci: “chi mi critica non ha letto il libro”

“Chi critica il mio libro nella maggior parte dei casi non lo ha letto. Io sono omofobo, anzi. Critico però l’ostentazione esibizionista dei propri gusti sessuali. Non avverso le differenze, anzi: per le differenze sono il motore dell’universo“, ha spiegato Vannacci, che non ribadisce di non essere né razzista né omofobo. “Affermando le differenza non si lede il diritto alla dignità di nessuno“.

In Italia, spiega Vannacci, è in atto una censura fisica e morale. “Molti si incensano come persone che decidono cosa sia ricevibile, cosa sia giusto, e cosa non lo sia. Pur lasciando la libertà di parlare elidono il significato di ciò che dice” chi non la pensa come loro. “Il primo che si discosta dal pensiero unico viene messo da parte. Io rivendico le mie opinioni e le frasi che ho scritto, sebbene tutto sia criticabile perché dalla critica nascono pensieri e idee sempre migliori“, spiega Roberto Vannacci la cui intervista integrale è visibile nel video il alto.

