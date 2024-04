A Reggio Calabria “Il Mondo al Contrario” con il generale Vannacci: “nessun razzismo, nessuna offesa”

StrettoWeb

Organizzato dall’associazione culturale Cantiere Laboratorio e dal Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario” – Coordinamento Calabria e Sud Italia, l’evento di presentazione del libro del generale Roberto Vannacci, si terrà mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 18:30 presso l’Auditorium “Don Orione” sito in piazza S. Antonio a Reggio Calabria.

Parte attiva nell’organizzazione l’avv. Alfonso Mazzuca e il dott. Rogolino Enzo, mentre a moderare l’incontro sarà Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio e coordinatore del Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario” – Calabria e Sud Italia.

“Il coraggioso e controcorrente modo di esporre i concetti, tra l’altro, di educazione e buonsenso, di Patria e Famiglia, sicurezza e legittima difesa, di ambiente ed ambientalismo, società multiculturale e multirazziale ci trovano pienamente concordi – dichiarano gli organizzatori. – Non una sola parola di razzismo od omofobia si troverà nel libro, non una sola offesa ad alcuno potrà essere riscontrata nello scritto chiaro del suo autore. Allora perché Roberto Vannacci fa paura? Perché da Uomo libero, è fuori dalla gabbia del politicamente corretto e del pensiero unico, perché smaschera l’ipocrisia di un mondo al contrario dove i Valori sono capovolti, rimarcando come una minoranza vuole imporre ad una maggioranza stili di vita e comportamenti che non trovano riscontro nella consuetudine storica, nella tradizione e nella cultura del nostro Paese”.

Per info ed accredito giornalisti, rivolgersi alla Segreteria de “Il Mondo al Contrario” al numero di telefono 3290057592 (solo tramite Whatsapp.

