Reggio Calabria: tutte rinviate le udienze del Giudice di Pace di domani

Con una comunicazione urgente pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, è stato reso noto oggi che le udienze previste per domani, 12 aprile, presso gli uffici del Giudice di Pace di Reggio Calabria, sono rinviate. “Si comunica che, a seguito di un’interlocuzione con la Presidente del Tribunale e in attesa di un provvedimento del Comune di Reggio Calabria, per come emerso durante la Conferenza permanente tenutasi in data odierna, le udienze sia civili che penali fissate, in presenza, per il giorno 12.04.2024 sono rinviate d’ufficio. Le udienze cartolari, invece, verranno trattate regolarmente“, si legge nella breve nota.

Già nella giornata di ieri il Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria aveva dichiarato inagibili “per motivi di pubblica incolumità” gli uffici della Procura Generale e del Giudice di Pace. I locali, di proprietà della Curia e siti in Via Mons. Giovanni Ferro, accanto alla Chiesa degli Ottimati, avevano già subito in passato dei cedimenti strutturali, con crolli che hanno messo a rischio la sicurezza del personale.

