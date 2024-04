Ponte sullo Stretto, Ripepi “deluso” da De Luca: “Cateno, non va bene. C’è una cosa gravissima…”

StrettoWeb

L’improvviso e inaspettato cambio di passo di Cateno De Luca sul Ponte sullo Stretto, in questi giorni sta facendo discutere più del dibattito sull’opera stessa, anche perché il suo “figlioccio” Basile – da Sindaco di Messina – ha disorientato la città con le ultime dichiarazioni e prese di posizione. Di questa vicenda ha parlato anche il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi, amico di De Luca. Si ricordi, la settimana scorsa, l’intervento del primo cittadino di Taormina in una delle consuete dirette di Ripepi.

E proprio nella sua ultima diretta, il fondatore di Rivoluzione Rheggio ha affrontato l’argomento: “voi sapete che ho presentato una mozione che ancora non è stata discussa in Consiglio Comunale, perché il buon Vincenzo Marra del PD – io ho dato tempo per la morte della mamma del Sindaco, sono rispettoso di questo – non l’ha ancora convocata. Ovunque nel mondo parlano tutti gli scienziati, anche a Messina in Commissione, e noi non abbiamo fatto neanche una interlocuzione, noi che siamo la Città Metropolitana di fronte a Messina”, le sue parole anche in relazione all’intervento dell’esperto Giorgio Diana ieri.

Poi il riferimento a De Luca: “mi dispiace molto per il mio amico Cateno De Luca, che abbia cambiato bandiera. Cateno, non devi cambiare idea: prima eri pro Ponte perché sapevi che era importante. Ora ho letto invece che vuoi fare una manifestazione. Non va bene, te lo dico con affetto. Sai benissimo che il Ponte fa bene e salva le due città. Che lo dica uno di Cosenza o Catanzaro ci può stare, che lo dica uno di Reggio o Messina è gravissimo. Anche De Luca, avete visto, ha dovuto prendere una posizione per motivi politici, per andare contro la Lega. Ma non funziona così: la posizione da prendere è quella giusta e vera per il proprio territorio, non in contingenza rispetto a un fatto o per convenienza o opportunismo. Chiedo a De Luca di tornare alla vecchia posizione, non deve cambiare bandiera per motivi elettorali”.

