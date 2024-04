L’origine dei Bronzi di Riace, le 13 verità di Partinico: così smentisce di nuovo Di Giannantonio e il Tg1

StrettoWeb

Non si ferma la “battaglia” del Prof. Partinico in merito all’origine dei Bronzi di Riace. Quasi parallelamente, nei giorni scorsi, le due tesi di norma contrapposte a Reggio Calabria sono state oggetto di nuovi studi e approfondimenti. Così, mentre Castrizio e Di Giannantonio (volto noto di Rai Uno) continuano a esaltare l’argomentazione dei due Bronzi fratelli, Eteocle e Polinice, con tanto di spettacolo in giro per l’Italia e per ultimo a Roma, Partinico smentisce attraverso le ultime scoperte anatomiche.

In una nuova nota, oggi, Partinico ribadisce il suo pensiero: “dopo la trasmissione a Uno Mattina sull’identità dei Bronzi di Riace degli scorsi giorni, ed un’altra apparizione di Di Giannantonio a Radio Vaticana, nel TG1 delle ore 08:00 del 27 aprile 2024 si continua a chiamarli Eteocle e Polinice”, il riferimento al volto noto di Rai Uno, che ha avvalorato la sua tesi nuovamente ieri a Radio Vaticana. Così il Prof. di Scienze Motorie ha risposto a questo elencando nuovamente le sue 13 verità: i motivi per cui, a detta sua, non ritenere i due Bronzi, Eteocle e Polinice, fratelli. Lo spiega nell’articolo qui di seguito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.