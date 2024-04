StrettoWeb

Lieto fine per la giovane di 16 anni, Alice Minardi, scomparsa ieri pomeriggio dalla propria abitazione a Messina. La minorenne è tornata a casa per la gioia dei familiari. Sui social, il padre Giuseppe Minardi aveva lanciato un appello ai cittadini per ritrovare Alice.

Al momento non si conosce lo stato di salute della 16enne e nemmeno il motivo dell’allontanamento da casa.

