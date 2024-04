StrettoWeb

Paura e apprensione in queste ore a Messina per la scomparsa di una ragazza di 16 anni. Alice Minardi, questo il suo nome, è andata via di casa nel primo pomeriggio, alle ore 15, e non è più tornata. Sui social, il padre Giuseppe Minardi ha lanciato un appello per aiutare la famiglia nel ritrovamento.

“Oggi alle 15 – si legge – si è allontanata da casa Alice Minardi di anni 16, se qualcuno dovesse vederla contattatemi, è vestita con un jeans, magliettina nera e giubbottino bianco”.

