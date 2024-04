Meloni su terzo mandato e Autonomia differenziata: “vi dico la mia”

StrettoWeb

“Sono giornate un po’ complesse ma ci ho tenuto particolarmente a essere qui oggi facendo uno sforzo significativo in queste curiose giornate per diverse ragioni”. Sono queste le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Vinitaly. La premier ha spiegato di essere andata “per ribadire ancora una volta il valore e la centralità che questo governo attribuisce al mondo dell’agricoltura, alla possibilità per i nostri agricoltori di continuare a produrre eccellenze vedendo riconosciuto il giusto prezzo”.

Poi ha parlato anche di terzo mandato e di Autonomia Differenziata. Sul terzo mandato dei presidenti di Regione “a livello parlamentare, per ora, non c’è una maggioranza, ma è ancora presto per vedere. Io personalmente – ha proseguito – sono laica, però non penso che su una cosa del genere ci debba essere un’iniziativa del Governo, che sarebbe oggettivamente una forzatura”. La questione, per Meloni, “interessa vari partiti, per cui se poi si trova una maggioranza in Parlamento, se c’è una disponibilità, si vedrà a livello di Parlamento. Anche la tempistica in cui portare una proposta del genere penso possa vedere dei momenti in cui c’è un clima un po’ più sereno”.

L’approvazione dell’Autonomia Differenziata, invece, “non dipende da me, lungi dal Governo mettere pressione al Parlamento. Io so – ha proseguito – che sicuramente i gruppi parlamentari, in questo caso della maggioranza, hanno fatto del loro meglio per terminare il lavoro della commissione, che dovrebbe portare all’approvazione il 29 aprile. Dopodiché, dipende dall’andamento dei lavori parlamentari, da quanta opposizione verrà fatta. Sono fiduciosa, non è questione di un giorno in più o in meno. Abbiamo dimostrato che il provvedimento sta andando avanti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.