Incidente sulla ss106 a Villapiana: non ce l’ha fatta la donna siciliana ferita gravemente nello schianto | NOME

Non ce l’ha fatta Francesca Stornello, la donna di 53 anni rimasta coinvolta nel maxi incidente di ieri pomeriggio sulla ss106, tra Villapiana e Trebisacce in provincia di Cosenza. Francesca, che aveva compiuto 53 anni solo 6 giorni fa, era originaria di Scicli nel siracusano. Ieri pomeriggio, insieme al marito imprenditore Guglielmo Aprile, si era recata a Cosenza per fare visita ad uno dei figli.

Nel tardo pomeriggio, il terribile schianto che ha coinvolto 3 auto ed 8 feriti, tra cui lo stesso marito. Le condizioni della donna erano apparse da subito gravissime tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata d’urgenza all’Annunziata di Cosenza. Alle 14 di oggi, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. Francesca lascia tre figli.

