Terribile incidente sulla ss106 a Villapiana: 3 auto coinvolte e 8 feriti, una è grave

Una domenica di terrore sulle strade della provincia di Cosenza: un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sulla ss106, all’altezza del comune di Villapiana. Nello scontro coinvolte tre auto: un’Audi Q3, una Skoda ed una Opel che ha portato al ferimento di 8 persone. Una do queste, una signora, è rimasta ferita in modo grave: sul posto è intervenuto l’elisoccorso che l’ha trasportata all’Annunzia di Cosenza. Gli altri feriti, invece, sono stati trasferiti negli ospedali di Trebisacce, Corigliano e Rossano. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della compagnia di Cassano e gli agenti della polstrada di Trebisacce che hanno effettuato i rilievi per stabile le cause del sinistro.

