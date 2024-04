Europee, De Luca: “trend in crescita per la lista Libertà, ancora aperti per altri inserimenti”

StrettoWeb

Nella tradizione diretta social, Cateno De Luca, è soddisfatto di come sta crescendo il Fronte della Libertà in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. “Questa notte a Porta a Porta il sondaggio di Alessandra Ghisleri: la Lista Libertà al 3.7%. Come ripeto sempre, i sondaggi sono indizi, ma oggi il trend della nostra lista è nettamente in crescita e lo vediamo su tutti i sondaggi diffusi nelle ultime due settimane. Dispiace però constatare che ancora una volta, proprio come era accaduto nel 2022 in occasione delle regionali in Sicilia, Bruno Vespa non riesce a prendere sul serio il nostro progetto. In pratica pur di non far esprimere la Ghisleri che in maniera seria stava spiegando il perché della nostra crescita, la interrompe e inizia a screditarci”, afferma De Luca.

“Ma Bruno cosa mi combini… ok che ormai sei ufficialmente il megafono della Meloni (che ti ha omaggiato facendoti fare anche una nuova trasmissione in Rai), ma dovresti ricordarti che lavori nel servizio pubblico e sei pagato profumatamente con i soldi degli italiani! E serve sempre rispetto per tutte le forze politiche, non solo per quelle che ti fanno guadagnare quattrini su quattrini. Piuttosto come mai a Porta a Porta non viene mai invitato nessun esponente della lista Libertà? La commissione vigilanza Rai si è posto il problema? Appena arriveremo al governo, ci penseremo noi a cambiare le cose in Rai”, conclude De Luca.

De Luca: “il nostro progetto è ancora aperto”

“Avviso ai naviganti: domani notte andiamo in stampa quindi è rimasta qualche ora per inserire nella costellazione delle stelle della Libertà qualche stellina dubbiosa ed esitante sulla reale potenza del nostro progetto. Non è più tempo di stare a guardare. Abbiamo il doppio dei candidati e candidate necessari per coprire i 76 posti in lista ed entro il prossimo sabato si completerà la selezione cercando di valorizzare l’esperienza, la storia e la credibilità territoriale. Andiamo avanti senza se e senza ma”, rimarca Cateno De Luca.

