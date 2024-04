Giallo al largo delle Eolie: rinvenuto un altro cadavere, è il secondo nel giro di poche ore

StrettoWeb

Orrore al largo di Filicudi alle Isole Eolie dove è stato rinvenuto un altro cadavere. Si tratta di un uomo anche se non si sa altro sull’identità. Sul posto si è recata la motovedetta con il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari che ha gestito l’intera operazione di recupero della salma.

Intanto, 24 ore fa, la Guardia Costiera ha recuperato cadavere di un uomo in mare nei pressi di Milazzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e non si esclude che possa trattarsi di uno straniero.

Foto di repertorio

