Macabro rinvenimento nelle acque in provincia di Messina. La Guardia Costiera di Milazzo ha recuperato nel pomeriggio il cadavere di un uomo nei pressi di Milazzo. Il corpo sembrerebbe in avanzato stato di decomposizione e non si esclude che possa trattarsi di uno straniero.

Nel frattempo la Procura ha aperto le indagini per stabilire le cause del decesso e soprattutto dare un nome al corpo senza vita del povero uomo.

Foto di repertorio

