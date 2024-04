Cosenza, approvate importanti modifiche alla viabilità cittadina

StrettoWeb

“Un altro impegno assunto e mantenuto”. Così il sindaco Franz Caruso a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Municipale della delibera di modifica della viabilità cittadina, presentata ed illustrata dall’assessore ai LL.PP. ed alla viabilità Damiano Covelli. “Abbiamo portato a termine un altro importante provvedimento attesissimo dai nostri concittadini – affermano in una nota congiunta – attraverso il quale sarà garantito un transito veicolare più snello e sicuro, attento all’impatto ambientale e nel pieno rispetto del codice della strada”.

“Le modifiche approvate – proseguono il sindaco e l’assessore Covelli –

riguardano prettamente il centro città ed hanno l’obiettivo di sottrarre gli automobilisti alle snervanti gincane a cui erano costretti per favorire percorsi più fluidi, lineari e scorrevoli. L’obiettivo è quello di innalzare la qualità di vita dei cittadini anche attraverso il miglioramento e lo sviluppo del sistema della mobilità urbana”.

“Quanto approvato – concludono Franz Caruso e l’assessore Covelli – è il primo step di un percorso articolato di modifica dell’attuale assetto viabilistico a fronte di uno nuovo capace anche di riqualificare il ruolo turistico, produttivo, commerciale e culturale della città, migliorandone l’ordine e la disciplina della​ circolazione veicolare e pedonale, snellendo il traffico urbano soprattutto in alcuni momenti della giornata in determinate zone ed in particolare nelle strade più attigue alla zona centrale”.

L’elenco completo delle modifiche a Cosenza

