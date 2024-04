Corsa alle comunali, Straface inaugura la sede politica nell’area di Rossano | VIDEO

StrettoWeb

Domenica di elezioni a Corigliano-Rossano: mentre nell’area urbana coriglianese il leader M5S Giuseppe Conte dichiarava il suo appoggio al sindaco uscente Flavio Stasi, allo scalo di Rossano Pasqualina Straface inaugurava la nuova sede elettorale. Un evento “studiato bene”, che voleva forse mettere i bastoni tra le ruote all’arrivo dell’ex premier. La sede, nella centrale via Nazionale, ha raccolto i simpatizzanti di Straface che si è detta soddisfatta della partecipazione.

“Grande entusiasmo da parte dei cittadini e dai tanti candidati che oggi combattono, insieme a me, verso il rilancio e il futuro eco-sostenibile della città. Una città con grosse potenzialità, finora mai sfruttate: e stasera ho voluto rilanciare l’approccio al turismo partendo dai tre centri storici. Vogliamo far partire un turismo non come spreco ma che possa produrre reddito e momento di occupazione per i nostri giovani che lasciano questa terra per andare altrove”. Presenti, come sempre nell’ultimo periodo, il sen. Rapani e i consigliere Graziano e Di Francesco.

Pasqualina Straface inaugura la sede politica di Rossano

