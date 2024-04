Corrireggio, a Palazzo Alvaro la cerimonia di premiazione. Falcomatà: “vogliamo istituzionalizzare l’evento” | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è svolta poco fa, presso il Salone “F. Perri” di Palazzo “C. Alvaro” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la cerimonia di Premiazione della Corrireggio 2024. Sono stati premiati i vincitori assoluti e di categoria della gara podistica competitiva e della corsa podistica non competitiva. Si è svolto, inoltre, un sorteggio riservato a tutti i partecipanti presenti alla cerimonia che non abbiano già ricevuto dei premi. Da rimarcare che, la Corrireggio 2024, è stato un grande successo. Quest’anno, l’evento, ha avuto la denominazione “Corrireggio in cantiere” ispirandosi ai cantieri della transizione ecologica che sono stati al centro del recente Congresso Nazionale di Legambiente.

Falcomatà: “vogliamo istituzionalizzare l’evento”

Alla premiazione della Corrireggio 2024 ha partecipato anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: “iniziativa importante ed inclusiva a differenza delle battute di alcuni che parlano di classi separate per i disabili. Noi puntiamo ad istituzionalizzare l’evento così da renderlo sempre più forte e partecipato”.

I vincitori della gara competitiva e non competitiva

A vincere la gara competitiva maschile è stato Francesco Imbalzano, mentre la vittoria nella gara femminile è andata a Denis Sgrò. Entrambi i vincitori sono dei reggini, alla loro prima Corrireggio, e appartengono a squadre agonistiche siciliane. Da rimarcare che, quest’anno, hanno partecipato alla corsa ben 500 allievi carabinieri e proprio il vincitore maschile sta completando il corso da Ufficiale dell’Arma a Roma. Estremamente soddisfatto, Vittorio Carrara, comandante della Scuola allievi carabinieri di Reggio.

Per la non competitiva maschile: Jobe Momodou Habib, Scordo Giuseppe, Basile Rognetta Filippo; per Cardile Isabella, Basile Rognetta Anna Maria, Ioculano Teresa.

