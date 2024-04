Grande successo per la Corrireggio 2024, la corsa ed i vincitori | NOMI e INTERVISTE

StrettoWeb

Grande successo a Reggio Calabria per la 42ª edizione della gara podistica Corrireggio, in programma come di consueto il 25 Aprile e organizzata dal Circolo di Legambiente Città dello Stretto. Quest’anno, l’evento, ha avuto la denominazione “Corrireggio in cantiere” ispirandosi ai cantieri della transizione ecologica che sono stati al centro del recente Congresso Nazionale di Legambiente.

Dalla Corrireggio, in sostanza, Legambiente vuole far iniziare un percorso che va ben oltre la manifestazione di aprile e vedrà impegnate varie realtà associative nel corso dell’anno nel posare “occhi verdi” su cantieri aperti o incompiuti in città. In vari settori: dall’impiantistica sportiva a quella culturale, dal sistema ciclo dei rifiuti al waterfront, dalla valorizzazione del patrimonio naturale alla mobilità dolce in molti casi diventata amara. Alla corsa ha partecipato anche il prefetto Clara Vaccaro che ha sottolineato “l’importanza dello sport nella società”.

Il Prefetto Clara Vaccaro alla Corrireggio: "momento importante di condivisione"

I vincitori della gara competitiva e non competitiva

A vincere la gara competitiva maschile è stato Francesco Imbalzano, mentre la vittoria nella gara femminile è andata a Denis Sgrò. Entrambi i vincitori sono dei reggini, alla loro prima Corrireggio, e appartengono a squadre agonistiche siciliane. Da rimarcare che, quest’anno, hanno partecipato alla corsa ben 500 allievi carabinieri e proprio il vincitore maschile sta completando il corso da Ufficiale dell’Arma a Roma. Estremamente soddisfatto, Vittorio Carrara, comandante della Scuola allievi carabinieri di Reggio.

A vincere la gara non competitiva sono Habib Momodu Jobe del Gambia e Isabella Cardile.

Corrireggio, le parole della vincitrice della gara femminile Denis Sgrò

Le parole di Francesco Imbalzano, vincitore della Corrireggio 2024

Corrireggio: le parole di Vittorio Carrara, comandante della Scuola allievi carabinieri

A Nino Falcone il premio “Nino Costantino”

Quest’anno il premio speciale Unvs Corrireggio ai Veterani dello Sport 2024 “Nino Costantino” è andato a Nino Falcone, “maestro di sport e seminatore d’oro, per aver inciso profondamente con il timbro della spiccata personalità nella storia della pallavolo a livello locale e nazionale come allenatore, dirigente e insegnante”.

Corrireggio: le parole di Francesca Zaccone, moglie del compianto Nino Costantino

La soddisfazione di Barillà

Nuccio Barillà, volto di Legambiente e principale promotore della Corrireggio, ha affermato: “è stata una splendida giornata di sport, cultura e ambiente. Come di consueto, abbiamo celebrato con questa manifestazione il 25 aprile, giorno della Liberazione”. Poi Barillà chiude con un appunto: “se fosse stato già realizzato il Ponte sul Calopinace avremmo coinvolto altre parti di città…”

Le parole di Nuccio Barillà, volto di Legambiente e principale promotore della Corrireggio

Foto





























































































































/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.