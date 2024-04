A Corigliano-Rossano nasce il centro per i disturbi dello spettro autistico

StrettoWeb

“Quello dell’autismo è una tema che sento particolarmente e che da Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative ho affrontato in maniera decisa attraverso approfondimenti e audizioni di associazioni importanti come l’ANGSA“. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Pasqualina Straface. “grazie ai nuovi indirizzi sanitari dettati dal Presidente Occhiuto si è iniziato a pianificare interventi, che nel settore welfare ammontano a 6 milioni di euro e in quello sanitario a 2,5 milioni, e a redigere il Piano di Azione Regionale per la Salute Mentale 2022-2024 che è in fase di approvazione.

“Anche sul nostro territorio, dopo anni di inazione in cui non si è prestata la minima attenzione al tema, si stanno per vedere gli effetti della nuova politica sanitaria regionale e presso l’Ospedale di Corigliano nei prossimi giorni nascerà un centro dotato di un’equipe dedicata proprio alle persone con diagnosi dello spettro autistico che sarà composta da logopedisti, psicomotricisti ed altre figure necessarie”.

“Anche in questa Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo 2024 è importante ribadire quanto sia importante e sinergico il lavoro fra istituzioni e società civile con l’auspicio è che si possa finalmente arrivare ad un sistema in grado di supportare le famiglie e permettere alle persone affette da disturbo dello spettro autistico di poter portare avanti il proprio Progetto di Vita nel miglior modo possibile”.

