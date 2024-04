Cateno De Luca: ricoverato dopo un malore, lo stato di salute

StrettoWeb

“Desideriamo fornire un aggiornamento riguardante lo stato di salute del leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Le sue condizioni sono migliorate e non sono preoccupanti, nonostante ciò i medici si pronunceranno sulla diagnosi domani così come in merito alla sua permanenza ospedaliera per consentire un trattamento adeguato e il completo recupero. Attualmente, è stato prescritto un totale riposo, vietando l’uso dei cellulari e limitando le visite esclusivamente ai familiari”, è quanto fanno sapere dall’entourage di Cateno De Luca.

“Ringraziamo la stampa, i nostri sostenitori, i candidati e le candidate per la Libertà e quanti hanno espresso messaggi di affetto per la comprensione e il sostegno dimostrati in questo momento. Vi aggiorneremo domani entro le 17:00 su qualsiasi ulteriore sviluppo riguardante la salute di Cateno De Luca”, concludono dall’entourage del sindaco di Taormina.

