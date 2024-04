Paura per Cateno De Luca, ricoverato dopo un malore: rinviati gli impegni elettorali

StrettoWeb

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è stato ricoverato al Policlinico di Messina ieri sera al termine di un comizio a causa di un malore. De Luca era impegnato in una serie di incontri nei comuni della riviera jonica messinese per presentare il progetto politico per le Europee. I medici hanno prescritto al politico alcuni giorni di riposo, pertanto tutti gli eventi in programma per oggi sono rinviati.

