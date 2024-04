Allerta Meteo, venerdì una giornata da lupi in Calabria e Sicilia: nubifragi, freddo e tanta neve!

StrettoWeb

Qualcuno non ci credeva, quando lo avevamo annunciato nei giorni scorsi. Ebbene, dopo mesi di caldo anomalo, è tornato l’inverno anche in Calabria e Sicilia. Fa freddo fuori stagione, le temperature sono crollate e complice il forte vento di tramontana la sensazione di freddo è particolarmente intensa. Eppure questo è solo l’inizio di un lungo periodo molto freddo e particolarmente instabile, che durerà a lungo. Domani, giovedì 18 aprile, le temperature diminuiranno ulteriormente mentre già dalla serata di oggi forti piogge colpiranno la Calabria tirrenica, specie settentrionale, nel cosentino. Poi questi fenomeni si estenderanno a tutta la Regione nel corso della giornata di domani, giovedì 18 aprile, risparmiando soltanto l’estremità jonica del reggino tra lo Stretto e la Locride.

Il peggioramento più serio però sarà quello di venerdì 19: una giornata da lupi. Su Calabria e Sicilia avremo piogge torrenziali con violenti nubifragi e forti temporali su tutto il territorio delle due Regioni, particolarmente intensi nelle aree tirreniche. Le temperature crolleranno come in pieno inverno: sulle principali località costiere si supereranno a fatica i +15°C di temperatura massima, ma durante la pioggia piomberemo a +10°C in pieno giorno. La neve cadrà copiosa sui rilievi oltre i 1.400/1.500 metri di altitudine, e nel weekend – pur con ampie schiarite – farà molto freddo con valori notturni sempre a una cifra sulle coste.

Questo scenario freddo e instabile persisterà anche la prossima settimana e probabilmente pure ad inizio maggio. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

