All’Aeroporto di Reggio Calabria atterra il primo volo Ryanair da Barcellona: “ma senza Ponte ci vogliono 3 ore per Catania” | INTERVISTE

StrettoWeb

Entusiasmo alle stelle all’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria per l’avvio dei voli internazionali di Ryanair, dopo l’ufficializzazione, qualche mese fa, da parte del presidente Occhiuto. Questa mattina c’è stato il primo volo Ryanair con Barcellona, poco fa il primo dalla Spagna verso la città dello Stretto con tanti reggini e siciliani, e qualche turista, che hanno approfittato del volo per arrivare nella nostra regione.

“Senza Ponte 3 ore per Catania”

Una docente spagnola spiega ai microfoni di StrettoWeb perchè è convenuto atterrare a Reggio Calabria per arrivare in Sicilia e raggiungere il marito. “Per una questione di prezzo ho scelto di arrivare qui, il problema è che, senza il Ponte, ci metterò oltre 3 ore ad arrivare a casa. I miei figli mi hanno detto che ero pazza ad aver fatto questa scelta alla luce della carenza dei trasporti in Calabria e oltre lo Stretto”, rimarca la docente.

La soddisfazioni di due reggini

Ai nostri microfoni, una cittadini locrese, da 17 anni a Barcellona, lancia un appello al presidente Occhiuto: “spero lasci sempre questo volo, è utilissimo per tutti noi e per vari turisti che erano sull’aereo”. Una cittadina di Siderno, appena atterrata a Reggio, ha sottolineato: “questo volo è importante. Quando arrivavo a Lamezia ci mettevo 11 ore per arrivare a casa, adesso è molto più comodo”.

All'Aeroporto di Reggio Calabria atterra il primo volo Ryanair da Barcellona, le testimonianze

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.