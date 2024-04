Aeroporto dello Stretto, da oggi al via i voli internazionali di Ryanair: grande festa

StrettoWeb

Grande festa oggi all’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria per l’avvio dei voli internazionali di Ryanair. Tanta gente questa mattina con i bagagli ha popolato lo spazio aeroportuale. Questa mattina c’è stato il primo volo Ryanair con Barcellona.

Come si legge su Gazzetta del Sud, il presidente Sacal Marco Franchini presente all’Aeroporto in occasione dello sbarco di Ryanair ha affermato: “la scelta strategica di Ryanair è determinante per individuare una serie di destinazioni che proprio per la capacità della compagnia di sviluppare un marketing a 360 gradi può garantire coefficienti di riempimento altissimi. E, quindi, incrementare quello che è il traffico dell’aeroporto, che spero dall’anno prossimo possa raddoppiare, fino ad arrivare a quei 700 mila passeggeri che ci servono per portare in equilibrio un aeroporto che in questo momento non registra un equilibrio soddisfacente da un punto di vista economico”

“Il bacino offerta da Messina è sicuramente un’opportunità al quale guardiamo con grande interesse. Stiamo facendo accordi con Liberty lines e con Caronte per agevolare le tariffe, parcheggi. Un accordo che potrebbe incrementare l’incoming di passeggeri che vivono a soli 20 minuti di distanza e che possono usufruire del nostro aeroporto. Ho percepito grande attenzione verso le nostre proposte” afferma ancora Franchini.

Franchini ha sottolineato il feeling che lo lega al presidente della Regione Roberto Occhiuto: “il governatore crede molto in quello che facciamo e noi vogliamo assolutamente ripagarlo con impegno massimo”.

Una coppia di viaggiatori mentre attende di spostarsi dall’Aeroporto ha affermato: “abbiamo approfittato del volo diretto per andare alle Isole Eolie, passeremo una giornata in città, andremo a vedere il museo e i Bronzi e poi domani mattina ripartiremo. È la prima volta che visitiamo Reggio Calabria, siamo molto contenti”.

