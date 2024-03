Vergogna a Messina, i No Ponte impediscono a Ciucci di parlare in Commissione: “seduta rinviata”

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto a Messina, nell’aula del Consiglio Comunale, prima dell’avvio della Commissione sul Ponte sullo Stretto, che vede la presenza – tra gli altri – dell’A.D. della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci. Urla, fischi e proteste sono stati rivolti dai No Ponte presenti, verso la seduta. Alla base della protesta, proprio la presenza di Ciucci e il suo intervento. Il Presidente della Commissione Trischitta è stato costretto a sospendere la seduta: “non mi aspettavo questo atteggiamento dalle Associazioni No Ponte, avete sempre contestato la mancata trasparenza e ora che la Società è venuta qui a parlare gli impedite di intervenire? La seduta è sospesa fino alle 12.30, se non ci saranno le condizioni ci riaggiorneremo questa sera in un incontro aperto solo alla stampa”.

Trischitta ha prima fatto capire ai contestatori che se avessero continuato nella protesta sarebbe stato costretto ad allontanarli: “così mi fate sgomberare l’Aula, c’è anche la Digos”, ha detto. Per tutta risposta, i No Ponte hanno urlato “buffoni”. Alla fine la seduta è stata rinviata a data da destinarsi. Incredibile, indecifrabile e incommentabile l’atteggiamento delle Associazioni contrarie al Ponte: a loro non è mai stato impedito di protestare, è il sale della democrazia. Però impediscono agli “avversari” di intervenire in un incontro aperto e pubblico. Questa, invece, non è democrazia. Smascherato ancora, una volta di più, quello che è un atteggiamento assolutamente ideologico e aprioristico.

Il momento in cui Trischitta annuncia il rinvio della seduta

Proteste anche davanti al Municipio: lanciata carta igienica a Ciucci

Proteste non solo dentro, ma anche fuori. Un sit-in è stato promosso dai comitati davanti al municipio di Messina, dove i manifestanti hanno lanciato carta igienica a Ciucci, accolto così al suo arrivo con l’auto. Tra chi protesta, non poteva mancare l’ex Sindaco Renato Accorinti: “Oggi ci saranno Ciucci e i rappresentanti delle multinazionali, loro fanno affari, non gliene frega niente dello Stretto di Messina. Quello che stanno facendo è un crimine contro l’ambiente, stanno devastando un posto così bello, con una biodiversità straordinaria”, ha detto.

L'ex Sindaco di Messina Accorinti alla protesta No Ponte

“Dal punto di vista economico va rilevato – dice invece Gino Sturniolo, del Comitato No ponte – che la società Stretto di Messina stata riaffidata a Ciucci, che in precedenza aveva fatto un piano finanziario che poi è saltato. E’ strano che si riaffidi la società a una persona che ha fallito, di fatto, tutte le previsioni economiche”.

Gino Sturniolo, Attivista della Rete No Ponte, presente alla protesta

La vergognosa accoglienza a Ciucci: "mafioso e buffone"

