L’impegno di Messina per il Ponte sullo Stretto: oltre 10 Commissioni, da espropri a occupazione | INTERVISTA

A margine della Commissione odierna sul Ponte sullo Stretto, nell’Aula del Consiglio Comunale di Messina – seduta poi rinviata per la forte protesta No Ponte in Aula – la redazione di StrettoWeb ha intervistato il Presidente Giuseppe Trischitta, il quale ha spiegato che “l’idea di questa Commissione nasce dalla consapevolezza che Messina debba avere un ruolo e lo deve avere attraverso il suo organo istituzionale, il Consiglio Comunale. Il punto importante dell’attività della Commissione è tra qualche mese, quando faremo oltre dieci incontri su ogni argomento specifico, un qualcosa che mai si è fatto in Italia”.

Nell’annunciare questo, Trischitta illustra quelli che saranno i prossimi impegni: oltre dieci incontri tra cui “le prove in galleria del vento, quello sulla tenuta sismica, quello sull’occupazione, sugli espropri, su raccordi autostradali e ferroviari, un altro sui benefici turistici e un altro su costi e benefici complessivi con un Professore della Bocconi. La Commissione farà una relazione finale a Governo e UE con tutti gli interventi”.

Questo è l’impegno di Messina per il Ponte sullo Stretto. La politica peloritana ha voluto giocare un ruolo importante in questa vicenda, com’è giusto che sia, a differenza di quanto invece non stia accadendo nell’altra sponda, considerando l’approccio soft di Reggio e quello scettico di Villa. A Messina sono stati invitati, nel corso di queste Commissioni, importanti esperti del settore e altri ne arriveranno nei prossimi mesi.

