Truppe Nato in Ucraina, la paura di Tajani: “Terza Guerra Mondiale”

Antonio Tajani è tornato a parlare dell’invio delle truppe in Ucraina. Ieri ha escluso questa ipotesi, quantomeno in riferimento all’Italia, dopo l’intervista di Macron che ha scatenato il caos. Ora il Ministro degli Esteri ha affrontato di nuovo l’argomento, intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona.

“Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina e mi auguro che non accada” che un Paese vada a combattere lì. “Entrare e fare guerra alla Russia significa rischiare la Terza Guerra Mondiale”, ha affermato.

