Invio armi in Ucraina? L’annuncio di Tajani sulla posizione dell’Italia

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato a a “Prima di domani”, su Rete 4, rispondendo ad una domanda su quanto dichiarato stasera da Emmanuel Macron, che ha ribadito di non escludere l’invio di truppe in Ucraina. Nell’intervista a reti unificate di questa sera ai principali telegiornali, Macron ha ribadito: “noi abbiamo un obiettivo: la Russia non può e non deve vincere. Se le cose dovessero degenerare sarebbe ancora una volta soltanto responsabilità della Russia”.

Su questo, Tajani ha detto: “escludo” l’invio di truppe in Ucraina, “perché noi vogliamo la pace, vogliamo che ci sia una trattativa, ma non vogliamo fare la guerra alla Russia. Lo ha ribadito anche il mio collega della Difesa, non ci pensiamo neanche a mandare le truppe a combattere”, quello che fa l’Italia è “aiutare l’Ucraina a difendersi”.

