Trasporti nello Stretto: pendolari di nuovo a piedi nel cuore della notte! Interviene il Codacons

StrettoWeb

Il CODACONS annuncia un esposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato: dopo l’aliscafo Reggio-Messina (Liberty Lines) delle 8.50 cancellato senza motivo, anche il “bis” con l’aliscafo (Blue Jet) delle 00.20: lasciati nuovamente a piedi numerosi pendolari (tra cui una famiglia con un disabile in sedia a rotelle)!

“Il CODACONS scende in campo sui recenti disservizi nei trasporti dello Stretto: i fatti sono noti – si legge in una nota –: la mattina del 7 marzo è iniziata “saltando” una corsa degli aliscafi della tratta Reggio Calabria-Messina: la corsa delle 08:50, sempre piena di utenti, utilizzata da tanti studenti e lavoratori pendolari, non è partita. Le ragioni ufficiali comunicate sono “maltempo”, ma i pendolari rimasti a terra hanno fatto presente come già dalla sera del 6 marzo fosse impossibile acquistare il biglietto per quella corsa (e le condizioni meteo marino erano rimaste pressoché invariate…).

Si resta in attesa di chiarimento da parte di Liberty Lines, anche perché – pur smettendo di emettere i biglietti per quella corsa – la compagnia di trasporto non ha ritenuto di comunicarne la cancellazione (quantomeno con un annuncio sul suo sito internet) ed i pendolari hanno appreso la spiacevole notizia solo quando si sono recati al porto.

I disagi per i pendolari dello Stretto – spiega il CODACONS – sono continuati, dato che anche la Blue Jet (società del gruppo “Ferrovie dello Stato”) ha annullato all’ultimo momento (e alcun senza preavviso) la corsa delle 00.20 dell’8 marzo, lasciando a piedi al porto di Villa San Giovanni – in piena notte ed al freddo – numerosi pendolari, tra cui una famiglia con disabili, di cui uno addirittura in sedia a rotelle.

Secondo quanto riferito da alcuni sfortunati viaggiatori, che si sono lamentati per questo ennesimo disservizio, il personale preposto ha risposto che – essendo arrivati tutti i treni prima di mezzanotte – i passeggeri giunti in treno erano stati fatti salire sulla nave di linea (partita alle ore 24), sopprimendo – inspiegabilmente – l’aliscafo delle 00.20.

Le persone che non erano giunte in treno, e avevano pieno diritto di fruire di questa corsa per arrivare in Sicilia, sono state lasciate lì, costringendole di fatto ad andare a piedi sino al traghetto della Caronte, giungendo a Messina con oltre due ore rispetto all’orario in cui sarebbero giunti a Messina.

Per molti la triste odissea è pure proseguita con un bel tragitto a piedi verso il parcheggio della stazione marittima (in prossimità dell’imbarcadero degli aliscafi), ove avevano lasciato parcheggiati i propri veicoli, ignari del fatto che invece l’aliscafo sarebbe misteriosamente “sparito” e che sarebbero riusciti ad arrivare a casa solo alle prime luci dell’alba.

Alcuni utenti – spiega ancora il CODACONS – si sono rivolti a noi e presenteranno un esposto per denunciare l’accaduto, dato che la soppressione di questa corsa potrebbe configurare un’interruzione di pubblico servizio del tutto ingiustificata.

Il CODACONS, prendendo spunto dai due recenti episodi, invita gli utenti a segnalare ogni disservizio o condotta non corretta da parte di qualsiasi compagnia di trasporto marittimo che opera nell’area dello Stretto o nei collegamenti con le Isole Eolie. Le segnalazioni, infatti, sono il punto di partenza per la tutela dei propri diritti e per ottenere risarcimenti o ristori nei casi in cui si subiscano condotte di questo genere.

Il CODACONS, infine, chiederà l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Siciliana e dell’Autorità garante della concorrenza e mercato, che già si è già occupata di un caso analogo: è importante – spiega l’associazione dei consumatori – che gli utenti facciano sentire la loro voce con le proteste civili a loro disposizione e che chiedano sempre ed a chiunque il riscontro (in servizi) per il prezzo da loro pagato.

Sarà possibile, prima della eventuale realizzazione del ponte sullo Stretto, avere dei servizi di trasporto (in buona parte sovvenzionati con fondi pubblici) che rispettino gli orari e non saltino le corse?“, conclude la nota stampa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.