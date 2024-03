Tir contro un’auto durante lo sbarco a Villa San Giovanni: “hanno rischiato di finire in mare”

StrettoWeb

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Mattia Gattuso, in merito ad un incidente verificatosi a Villa San Giovanni, agli sbarchi dei traghetti. Un’auto è stata speronata da un tir durante lo sbarco. Il legale ha voluto far conoscere la vicenda “onde evitare che fatti del genere abbiano più a verificarsi. Quanto accaduto, nell’interesse del mio assistito, di cui ometto i dati, è già stato oggetto di denuncia a Caronte & Tourist da parte della scrivente per come segue“.

Ecco i fatti raccontati dal legale: “Alle ore 23,20 del 7 marzo appena trascorso, il mio assistito, in compagnia della moglie e del figlio minore di età, ha fruito del contratto di trasporto stipulato con Codesta Società per traghettare da Messina a Villa San Giovanni con la propria autovettura Seat Cordoba targata CP 644AB.

Alle ore 23,40, al momento di sbarcare dalla nave, mentre ancora si trovava sul ponte mobile, l’autovettura in questione è stata agganciata nel parafango posteriore sinistro dallo spigolo posteriore destro di un TIR che sbarcava contemporaneamente e che, nell’assoluto disinteresse dei preposti, la trascinava per diversi metri stringendola sul muro laterale subito alla destra della nave, laddove subiva danni anche al paraurti ed al parafango anteriore destro.

Al di là dei danni patiti dall’autovettura, che saranno richiesti secondo le procedure previste, resta il fatto che l’enorme spavento cagionato al mio assistito ed ai suoi familiari, che hanno perfino rischiato di finire in mare, è esclusiva responsabilità dei preposti che dovevano disciplinare lo sbarco dei mezzi trasportati garantendo la sicurezza di tutti.

Per quanto sopra esposto, con riserva di ogni altra azione e segnalazione agli organi di controllo, invito formalmente Codesta Società ad eseguire gli accertamenti interni volti a verificare quanto ivi rassegnato e le responsabilità di chi ha omesso ogni indicazione al momento dello sbarco dei mezzi, consentendo che un TIR sbarcasse contemporaneamente ad una autovettura senza fermare l’uno o l’altra e che, quindi, si verificasse l’evento sopra descritto.

In merito, si chiede espresso riscontro sugli accertamenti che verranno eseguiti onde evitare il dispendio di mezzi giuridici“.

Il alto la gallery fotografica con le immagini scattate ieri sera.

