Il Sindaco di Catanzaro: “tutta la Calabria deve essere orgogliosa di questa città”

Nicola Fiorita è tornato a parlare. In questi giorni, il Sindaco di Catanzaro è più volte intervenuto sulla vicenda legata agli scontri post derby di Calabria a Cosenza. Si è arrabbiato con la Rai, rea a detta sua di aver raccontato i fatti con un occhio un po’ di parte. Ora si rivolge alla sua città, al suo popolo, ai suoi tifosi, in vista del match di sabato al Ceravolo contro la Reggiana. “Catanzaro e il popolo giallorosso devono dare sabato una grande prova di maturità e civiltà. Si risponda con la passione, con la gioia, con la voglia di stare assieme, al campionario di inesattezze, pregiudizi, luoghi comuni e semplificazioni che hanno tentato di minare la reputazione del Capoluogo della Calabria”, scrive.

Poi, prosegue, “Catanzaro deve dire no, con fermezza, ad ogni forma di violenza dentro e fuori gli stadi. Si sostenga la nostra meravigliosa squadra in questo ultimo tratto verso i playoff, un traguardo inaspettato ma meritatissimo, senza creare problemi ad una società che ha prodotto sforzi incredibili per riportarci nel calcio che conta. Ci sono tifosi giallorossi praticamente in ogni città del nord, anche in alcune città europee, club organizzati anche nelle altre province calabresi, vale a dire un patrimonio umano e sentimentale che poche squadre italiane possono vantare”.

“Il Catanzaro – rubo la citazione ad Antonello Venditti – è quella cosa che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Rispondere in maniera sbagliata ad atteggiamenti inaccettabili, a distorsioni della verità, sarebbe un grave errore. Sono sicuro che questo appello sarà raccolto da tutti, dai ragazzi della “Capraro” soprattutto, ma anche da tutti i club organizzati che saranno presenti al “Ceravolo”. Tutta la Calabria deve essere orgogliosa di questa Città, di questa squadra, di questo popolo“, conclude.

