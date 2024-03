Scontri nel derby, il Sindaco di Catanzaro stizzito con la Rai: “ho scritto al TG1…”

StrettoWeb

Si continua a parlare, dopo due giorni, degli scontri post derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro. Un movimento di fede giallorossa ha voluto sottolineare la distorsione della realtà dei fatti raccontata dal Tg regionale. Una cronaca che non è piaciuta perché, a detta loro, troppo filo cosentina. E’ dello stesso avviso il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, stizzito invece con la Rai.

“Non accetto giudizi sommari sulla mia gente”, ha scritto il primo cittadino sui social. “E’ difficile per me scindere la veste di sindaco da quella, che indosso da bambino, di tifoso giallorosso. Non posso accettare giudizi affrettati, generalizzati e frutto di pregiudizi sulla mia Città e sulla mia gente. I disordini di Cosenza vanno ricostruiti con serietà e attraverso prove inconfutabili in modo che la verità emerga in tutti i suoi aspetti”, ha aggiunto.

“E’ per questo motivo – svela Fiorita – che ho scritto al direttore del TG1 per esprimere tutto il mio disappunto per il taglio, dichiaratamente di parte, di un servizio che nei fatti attribuiva la responsabilità di quanto accaduto ai nostri tifosi. Molti elementi, a cominciare da alcuni video e testimonianze molto significativi, portano a dedurre il contrario. Con questo non intendo assolutamente giustificare la violenza, anche quando è frutto di provocazioni. Tutti coloro che hanno commesso atti violenti, siano essi rossoblu o giallorossi, meritano di essere puniti. Una Rai di parte o politicizzata all’estremo non è utile alla Calabria e al Paese“, ha concluso.

