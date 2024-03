Salerno-Viola, Mavric: “sogno i Playoff per il grande pubblico di Reggio Calabria”

StrettoWeb

Tutto pronto per la sfida tra Salerno e Myenergy Viola, gara che chiuderà il girone di andata dei Play-In Gold. Trasferta complicata per i neroarancio che vengono dalla scottante sconfitta contro Monopoli fra le mura amiche e che torneranno sul parquet nell’infrasettimanale contro Molfetta.

Ma prima, c’è da pensare alla gara di oggi pomeriggio contro Salerno, una delle formazioni migliori della fase a orologio. Intervistato ai microfoni della società neroarancio, Emin Mavric ha fatto il punto della situazione.

“Stiamo bene, nonostante le sconfitte. Le stesse, sono giunte all’interno di gare dove siamo stati anche sopra nel punteggio, sia a Molfetta che con Monopoli in casa., Credo che, sia emersa l’esperienza degli avversari ma non vogliamo assolutamente mollare. Il gruppo è coeso come è sempre stato. Stiamo lavorando sui nostri punti deboli che, sono conosciuti. Siamo coscienti dei nostri punti di debolezza e vogliosi di stupire all’interno di un raggruppamento molto forte. Il livello si è indubbiamente alzato“, ha dichiarato Mavric.

Myenergy Viola, dalla regular season al sogno Playoff

La stagione della Viola “è indubbio sia estremamente positiva – afferma Mavric – Porterò sempre con me le gare di Capo D’Orlando e in casa contro la Basket School, ma è ora di pensare al presente. Sono il più grande del gruppo e, devo ammettere che i miei compagni sono cresciuti, mentalmente ancor più che tecnicamente. Sono fiducioso“.

Il sogno per la postseason? “Sicuramente, e ovviamente, fare i Playoff. Abbiamo un pubblico da favola che ci segue in casa ed in trasferta. Nell’ultima partita in casa, ho notato tante scuole di Basket in arrivo dalla Costa Ionica, da Siderno, da Crotone, sono dati importanti. Personalmente, non ho mai avuto in carriera un pubblico del genere, nonostante abbia giocato per società blasonate“.

Power Basket Salerno: che tipo di squadra è?

“Avversario tostissimo e reduce da una grande vittoria a Sala Consilina. Ruotano con tantissimi effettivi. Sono una squadra molto fisica. Noi, ci siamo parlati, staff tecnico incluso e stiamo cercando di visualizzare al meglio l’obiettivo prefissato“.

