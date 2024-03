Salerno-Myenergy Viola, la presentazione del match: occhio all’ex Duranti

StrettoWeb

La seconda fase di campionato, il Play-In-Gold, volge già verso il giro di boa. Due partite in sequenza per la Myenergy Viola. Si parte da domenica 24 marzo alle ore 18 in casa della Power Basket Salerno. Si continuerà nel turno infrasettimanale del 27 marzo, alle ore 20.30 al PalaCalafiore contro la Virtus Molfetta.

Nonostante la sconfitta subita tra le mura amiche per opera dell’esperto Monopoli, nulla è ancora compromesso. I ragazzi neroarancio devono provarci, e confermare l’imprevedibilità del raggruppamento dove, la prossima avversaria si è rilanciata alla grande vincendo di ben trenta punti in casa del lanciatissimo Sala Consilina.

E’ indubbio che da quando sulla panchina dei campani si è insediato Coach Farabello qualcosa, anzi più di qualcosa, è cambiato. Salerno punta forte sulla tecnica ed efficacia di Lucas Chaves. Nicola Mei, esperto e pungente al tiro, Uchenna Ani, ex Avellino, è la rivelazione assoluta per crescita e capacità balistiche.

Roster lungo ed impegnativo da affrontare: c’è un vecchio pallino del basket mercato neroarancio, il play-guardia Basile, il luogo Misolic, l’ex play della Dierre, Marco Manisi, ma anche un ex neroarancio del passato recente. Sul gong di basket mercato, infatti, i campani hanno firmato Bruno Duranti, uno dei giocatori più rappresentativi dell’annata Pallacanestro Viola di tre stagioni orsono, terminata con la conquista del Playoff.

Squadra modulabile e dinamica. Reggio Calabria dovrà cercare l’impresa per rialzarsi dopo l’uscita a vuoto contro Monopoli e dimostrare che i giochi, sono ancora tutti aperti. Arbitrano i signori Luca Leggiero di San Tammaro (CE) e Mattia Mandato di San Nicola La Strada (CE).

Dove vedere Salerno-Myenergy Viola

Come di consueto, StrettoWeb seguirà anche Salerno-Myenergy Viola con il proprio LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match. La diretta della partita verrà trasmessa dalla pagina Facebook di Salerno e condivisa su quella della Viola.

