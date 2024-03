Enorme nuvola di Sabbia del Sahara avvolge Calabria e Sicilia: scenario africano | FOTO

StrettoWeb

Scenario particolarmente suggestivo e affascinante in queste ore tra Calabria e Sicilia: le due Regioni più meridionali d’Italia sono inglobate da un’enorme nube di sabbia e polvere desertiche provenienti dal vicino Sahara. L’atmosfera è nord Africana: scarsa visibilità, colorazione giallastra, sole oscurato. Le temperature sono in aumento: fa caldissimo nel messinese tirrenico tanto che a Capo d’Orlando, Santo Stefano di Camastra e Venetico abbiamo addirittura +25°C mentre a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant’Agata di Militello ci sono +24°C ma la località più calda è Gioiosa Marea con +26°C.

La situazione, però, cambierà presto e sta già cambiando nella Sicilia occidentale: a Trapani, San Vito Lo Capo e Favignana abbiamo appena +14°C, a Scopelli +13°C e a Custonaci addirittura +11°C. Il fronte freddo e temporalesco avanzerà lentamente da ovest nel corso della giornata e porterà piogge, temporali e un brusco calo delle temperature, liberando anche l’aria dalla polvere del Sahara. Nel pomeriggio avremo forti venti occidentali e la situazione cambierà completamente: l’atmosfera tornerà limpida con visibilità ottima. Questo scenario africano ha ormai le ore contate.

