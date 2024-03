Allerta Meteo: forte vento e temperature in picchiata, ma durerà poco. Pasqua e Pasquetta con caldo, scirocco e sabbia del Sahara

StrettoWeb

Forte vento, freddo e temperature in picchiata. E’ questo l’attuale scenario meteorologico in Calabria e Sicilia: a Messina siamo ad appena +12°C, a Reggio Calabria a +13°C mentre a Catania e Siracusa resistono +19°C ma il fronte freddo sta arrivando anche lì. Eppure fino alla tarda mattinata di oggi la situazione era molto diversa: il vento era debole o assente e il clima era molto mite, con addirittura valori clamorosi come +27°C a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela e Terme Vigliatore, +26°C a Cosenza, +25°C a Ragusa e Vittoria, +24°C a Messina, Vibo Valentia, Paola e Amantea, +23°C a Catania, Caltanissetta, Nicastro, Castrovillari e Rosarno.

Sul versante tirrenico le temperature sono già crollate di 15°C in poche ore: a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela e Terme Vigliatore abbiamo proprio +12°C, quindici gradi in meno di quattro ore fa! Il crollo termico è accompagnato da forti venti di ponente e maestrale che soffiano impetuosi, anche nello Stretto di Messina, ma soprattutto nelle zone interne della Calabria con valori a ridosso dei 100km/h tra cosentino e catanzarese.

Questo scenario fresco e ventoso sta anche ripulendo l’aria dalla sabbia del Sahara che da giorni stazionava sulle Regioni del Sud: il fronte freddo avanza da ovest e spazza via tutto il pulviscolo desertico proveniente dal Nord Africa, ripristinando condizioni di ottima visibilità dopo due giorni di “oscurità giallastra”, insolita e affascinante.

Le immagini satellitari di oggi sull'Italia con l'enorme nube di sabbia del Sahara che avvolge tutto il Paese

Già da domani, giovedì 28 marzo, tornerà però lo scirocco. I venti torneranno a soffiare dai quadranti meridionali e ingenti quantità di sabbia e polvere si riverseranno nuovamente su Calabria e Sicilia, dapprima in modo graduale tra giovedì e venerdì, poi in modo più impetuoso, analogamente a quanto già accaduto negli ultimi due giorni, nel weekend di Pasqua e nel giorno di Pasquetta. Sarà una Pasqua calda, brutta, di scirocco, ma senza piogge. Il sole sarà oscurato dalla sabbia del Sahara, il clima sarà molto mite sul versante tirrenico (oltre +25°C sia domenica che lunedì), abbastanza ventoso in generale, più umido nelle zone joniche, con possibili fasi di vento impetuoso. Ne parleremo meglio, con più dettaglio, nei prossimi aggiornamenti avvicinandoci al weekend di Pasqua.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.