Viola, Playoff ancora possibili: mercoledì serve un PalaCalafiore da NBA | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una Domenica delle cardio-Palme quella vissuta al PalaSilvestri di Salerno per la Myenergy Viola. I reggini hanno disputato un’ottima gara, giocata punto a punto contro Salerno trascinata dai 35 punti di Chaves: match concluso solo all’overtime 96-90 in favore dei campani. Una giornata storta anche per quanto riguarda gli altri risultati.

Le squadre del girone dei reggini non hanno ‘dato una mano’: Ragusa sconfitta ad Angri, Sala Consilina ko a Monopoli, Capo d’Orlando battuta da Molfetta. Tre vittorie che permettono alle dirette concorrenti della Viola di aumentare il gap con i reggini, relegati all’ultimo posto in classifica.

Ma i Playoff sono ancora alla portata. Chiaro, il margine di errore è ridotto all’osso. Ma già da mercoledì si potrà tornare sulla retta via. Serve un successo contro Molfetta in un PalaCalafiore con un tifo da NBA. La partita è decisiva più che mai. La Viola vista oggi può giocarsela tanto ad Angri, dopo Pasqua, quanto in casa contro Salerno all’ultima giornata.

Appare più complicata la trasferta di Monopoli, vista la sconfitta subita al PalaCalafiore, ma sull’onda dell’entusiasmo di due possibili vittorie, e senza lo svarione del quarto quarto casalingo, anche quella gara può essere alla portata dei reggini. Ma da mercoledì in poi ogni passo falso potrebbe essere fatale.

I risultati della 4ª Giornata dei Play-In Gold

Domenica 24 marzo

Ore 18:00

Angri-Ragusa 82-78

Monopoli-Sala Consilina 75-73

Salerno-Myenergy Viola 96-90 (OT)

Ore 20:00

Molfetta-Orlandina 87-77

La classifica dei Play-In Gold di Serie B Interregionale

Orlandina 12 Molfetta12 Ragusa 12 Angri 10 Salerno 10 Sala Consilina 10 Monopoli 8 Myenergy Viola 6

Il programma della 5ª Giornata dei Play-In Gold (infrasettimanale)

Mercoledì 27 marzo

Ore 20:30

Sala Consilina-Angri

Myenergy Viola-Molfetta

Ragusa-Monopoli

Ore 20:45

Orlandina-Salerno

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.