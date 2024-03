Domenica delle cardio-Palme: Viola ko all’overtime contro Salerno in un finale da brividi

Tyrtyshnik, tutta la pesantezza dei suoi attributi sulla partita: serpentina in area, euro step, 2 punti con fallo a 10 secondi dalla fine, libero aggiuntivo a segno (92-90). Fallo sistematico, Chaves in lunetta: 2/2. Perde palla Tyrtyshnik, Chaves realizza (96-90). Finisce qui una partita incredibile…

Mavric realizza (84-85). Palla recuperata da Tyrtyshnik che va da solo a concludere (84-87). Due liberi dentro per Basile (86-87). Altra giocata folle di Chaves, finta il tiro, polarizza l’attenzione della difesa, poi pesca il taglio backdoor di Ani che deve solo appoggiare al tabellone (88-87). Ruba palla Duranti e realizza (90-87). Chaves punisce ancora, è in stato di grazia l’argentino (92-87).

Serve l’overtime a decidere una gara bellissima. Mavric subito in lunetta: 1/2 (77-78). Tripla di Aguzzoli (77-81). Rimbalzone di Ani che ne mette due dopo un errore di Duranti (79-81). Aguzzoli sembra Harden: finta su Basile che cade a terra, realizza dalla media (79-83). Ma se Aguzzoli è Harden, Chaves è in modalità Curry: tripla! (82-83). Ancora Chaves dalla media, un giocatore semplicemente magnifico (84-83).

Fine 4° QT! 84-84 serve l'overtime!

Ultimi 10 di gioco! Tripla di Bruno Duranti (57-60). Cessel fa 0/2 dalla lunetta, dall’altra parte punisce ancora Duranti (59-60). Ancora Cessel in lunetta: si fa perdonare, 2/2 (59-62). Allarme rosso, è entrato in partita Bruno Duranti: altri 2 da sotto (61-62), sono 7 in un amen. E si scalda anche il pubblico del PalaSilvestri.

Tecnico alla Viola, Mei realizza il libero della parità (62-62). Chaves sfonda, poi serve Zanini per il sorpasso di Salerno (64-62). Altri due liberi a disposizione di Cessel che li trasforma con sicurezza (64-64). Tyrtyshnik brucia la retina (64-67). Mavric in lunetta: 1/2 (64-68).

Chaves si butta dentro, Aguzzoli lo segue fino in fondo, ma arrivano comunque due punti (66-68). Dal nulla Tyrtyshnik in mezzo a due, palla a Mavric tutto solo, 2 punti (66-70). Male a rimbalzo la Viola, la terza occasione è quella buona per Salerno che punisce con la bomba di Chaves in punta (69-70). Premiato il taglio di Aguzzoli (69-72). Tripla di Chaves (72-72). Mei in lunetta: 2/2 (74-72). Tyrtyshnik in lunetta: 2/2 (74-74).

Ani si prende rimbalzo e due liberi: 1/2 (75-74). Ancora Tyrtyshnik in lunetta dall’altra parte: 2/2 (75-76). Fallo su Aguzzoli che va in lunetta: 1/2 (75-77). Mancano 40 secondi! Che cosa ha fatto Chaves: si butta dentro con sfrontatezza, sottomano difeso bene, ma entra lo stesso girando sul ferro, parità (77-77). Non entra la tripla di Tyrtyshnik… si va all’overtime!