Rifiuti a Reggio, che confusione: Arghillà scende in campo, i dubbi del quartiere

“Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, ETS composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei diritti e dei beni comuni, si è rivolto al Sindaco, al Prefetto, al Direttore generale dell’ASP e alla stessa Ecologia Oggi per avere notizie e rassicurazioni circa il paventato insediamento ad Arghillà della sede operativa di Ecologia Oggi, il nuovo concessionario dei rifiuti”. Comincia così la nota del Comitato in merito alla possibile presenza della sede della nuova società nel quartiere.

La situazione in città continua ad essere caotica e confusionaria, con un passaggio che potrebbe tardare ad arrivare e con mezzi e luoghi non pronti, come affermato da Errante ai nostri microfoni. E il coordinamento di Quartiere, “avendo appreso dalla stampa e verificato in loco che la nuova concessionaria del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti Ecologia Oggi dovrebbe insediare nei prossimi giorni le proprie attività ad Arghillà, nei locali commerciali che già ospitavano lo Spaccio Alimentare, a fianco dei 38 alloggi del condominio Agave e a qualche centinaio di metri dal resto degli insediamenti abitativi di Arghillà (6.000 abitanti) sulla quale destinazione gli stessi lavoratori e i loro sindacati hanno espresso forti perplessità, che condividiamo, ha chiesto un incontro urgente“.

“Questo – spiega ancora il coordinamento – al fine di verificare con le autorità in indirizzo e con l’Azienda interessata la veridicità della notizia di cui in premessa e in caso positivo ricevere tutte le informazioni necessarie e doverose circa il tipo di attività industriale e/o commerciale svolta o da svolgere, l’impatto ambientale, sulla salute e l’Igiene pubblica dei luoghi e delle persone, al fine di poter rassicurare la cittadinanza estremamente preoccupata sull’opportunità, la legittimità e la salubrità delle attività espletate in locali adibiti finora a supermercato a ridosso delle abitazioni, in un Quartiere già afflitto da numerose criticità sociali e ambientali, legate anche alla salubrità dei luoghi”.

