Reggio Calabria, è caos raccolta differenziata: “Teckoservice lascia la città ma Ecologia Oggi non è pronta”

StrettoWeb

“A giorni la società Teckoservice lascia Reggio Calabria. Il passaggio dovrebbe avvenire il 18 marzo ma sono sorti problemi con la logistica ad Arghillà. I locali non sono pronti, non sono idonei per poter fare noi il passaggio alla nuova società. Non ci sono le docce, non ci sono i servizi minimi per i lavoratori. Stamattina ci sarà un altro incontro con la nuova società e con il Comune per vedere se si trova un’altra soluzione perchè Ecologia Oggi doveva essere già pronta per il servizio”. Sono queste le parole di un dipendente della Teckoservice, Antonello Errante ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“Chissà quando transiteremo nella nuova azienda, i lavoratori devono lavorare in sicurezza e in questo momento non è stata garantita. Abbiamo avuto un incontro con Brunetti che ci ha dato rassicurazioni anche sui 7 lavoratori che rischiavano di rimanere fuori e sembra che Ecologia Oggi si è convinta di trattenere questi lavoratori e dovrebbero esserci anche altre assunzioni”.

Reggio Calabria: intervista ad Antonello Errante dipendente della Teckoservice

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.