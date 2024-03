Regionali Piemonte, è rottura tra Pd e M5S: “puntiamo ad un nostro candidato presidente”

StrettoWeb

“Apprendiamo dalle agenzie di stampa la decisione maturata dal Partito Democratico di ufficializzare la candidatura di Gianna Pentenero alle prossime elezioni regionali del Piemonte. Registriamo questo cambio di passo e di metodo”. Ad affermarlo è il Movimento Cinque Stelle del Piemonte. “Alla luce di tutto questo, nei prossimi giorni il Movimento illustrerà il proprio programma e avvierà il percorso per la scelta del proprio candidato presidente – convinto che il nodo per far voltare pagina al Piemonte sia quello di un’agenda programmatica all’altezza della volontà di cambiamento richiesta dai cittadini”, conclude la nota.

Le parole di Conte

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, afferma: “della candidatura di Gianna Pentenero in Piemonte apprendo adesso, non ne ero informato. Valuteremo internamente, sentiremo anche il Pd, ma se dovessimo registrare una divergenza non lo faremo certo pensando che abbiamo dei nemici da combattere“.

