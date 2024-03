Regionali Piemonte: il Pd ha deciso, sarà Pentenero a sfidare Cirio

StrettoWeb

Sarà l’ assessora comunale Gianna Pentenero, 59 anni, la candidata alla presidenza del Piemonte, dopo due ore di mediazione con l’emissario del Pd nazionale Igor Taruffi. L’area Schlein puntava sulla vice presidente del partito Chiara Gribaudo mentre l’area Bonaccini spingeva da sempre sul consigliere regionale Daniele Valle.

“Ringrazio Valle e Gribaudo, perché non hanno mai giocato una partita individuale, ma hanno lavorato per unire. Il lavoro che hanno fatto è stato serio, importante e mirato a costruire: se così non fosse, io ora non sarei qui – ha esordito l’attuale assessore alla Sicurezza e Lavoro dopo aver ricevuto il nuovo incarico – Da questo momento ci attende un lavoro duro e complesso. Vorrei costruissimo questo percorso velocemente e tutti insieme, nella consapevolezza che ce la si può fare: nulla è impossibile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.