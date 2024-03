Regionali Abruzzo: caccia agli ultimi indecisi, Marsilio e D’Amico sono vicinissimi

Marsilio

Marco Marsilio è il governatore uscente della Regione Abruzzo. Iscritto a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è sostenuto anche dalle liste di Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati e Marsilio Presidente.

D’Amico

Luciano D’Amico è l’ex rettore dell’Università di Teramo ed ex presidente del Trasporto Unico Abruzzese (Tua), società che gestisce il trasporto pubblico urbano. Candidato del centrosinistra appoggiato da un campo larghissimo, può contare sul sostegno di 6 liste: Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Democrazia Solidale, Italia Viva con Partito Socialista Italiano e +Europa, Abruzzo Insieme (lista civica).

Regionali Abruzzo, i sondaggi: è testa a testa tra Marsilio e D’Amico

La competizione per la presidenza della regione Abruzzo appare estremamente equilibrata (come già successo in Sardegna proprio ieri con la vittoria di Todde per poche migliaia di voti), tra i candidati in corsa, secondo il sondaggio Winpoll, con Marsilio (Centrodestra) che raccoglie il 50,4% delle preferenze contro il 49,6% di D’Amico (Pd-M5S- Italia Viva- Azione), escludendo gli indecisi e coloro che non intendono votare (34%).

Per quanto riguarda le liste: Fratelli d’Italia si distingue con il 25,2% delle preferenze, seguito dal Partito Democratico al 17,8% e dal Movimento 5 Stelle al 13,4%.